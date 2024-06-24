Самый модный маникюр на лето: 5 вариантов, которые понравятся всем

Лето - пора, когда каждой девушке хочется чаще менять маникюр для того, чтобы успеть походить с ноготочками многих сочных оттенков. Ведь не секрет, что именно эта процедура поднимает нам настроение. 

УНИАН рассказывает, какой маникюр 2024 будет в моде и подойдет каждой.

Маникюр 2024 - тренды

Неил-мастера сейчас скупают все оттенки базы, потому что за последнее время они стали мегапопулярными. Действительно, они идеально подходят для летнего периода и классно смотрятся с загоревшей кожей. Однако есть еще несколько оттенков, на которые стоит обратить внимание.

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  • Оранжевый

Если вы хотите сделать безумно красивый маникюр на короткие ногти, то однозначно неил-мастера советуют покрыть ногти оранжевым гель-лаком. Это яркий и сочный цвет, который подарит вам прекрасное настроение и разукрасит ваши будни.

Самый модный маникюр на лето: 5 вариантов, которые понравятся всем
  • Молочный 

Молочный маникюр стал трендом еще несколько сезонов назад. Сейчас же он не теряет своей акутальности. Он идеально смотрится на ноготках как в чистом виде, так и с непринужденным дизайном.

Самый модный маникюр на лето: 5 вариантов, которые понравятся всем
  • Красный

Красный маникюр больше подходит бизнеследи. Если вы та женщина, которая в приоритет поставила карьеру и заработок денег, то такой маникюр станет неотъемлемой частью вашего образа.

Самый модный маникюр на лето: 5 вариантов, которые понравятся всем
  • Светло-голубой

Еще один нежный маникюр - светло-голубой. Он, как и молочная база, подходит для загоревшей кожи. Более того, он сочетается со многими другими цветами, что позволит вам не подбирать гардероб исключительно под оттенок ваших ногтей.

Самый модный маникюр на лето: 5 вариантов, которые понравятся всем
  • Желтый

Желтый летний маникюр выглядит ярко, дерзко, броско, поэтому без внимания вы точно не останетесь. Если хотите выделяться среди других, то однозначно выбирайте этот вариант.

Самый модный маникюр на лето: 5 вариантов, которые понравятся всем

Теперь вы знаете, какой маникюр сейчас в тренде. Выбирая эти стильные покрытия, будьте уверены, что вы не прогадаете.

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