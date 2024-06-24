Самый модный маникюр на лето: 5 вариантов, которые понравятся всем

В подборке вы найдете маникюр на разный вкус.

Лето - пора, когда каждой девушке хочется чаще менять маникюр для того, чтобы успеть походить с ноготочками многих сочных оттенков. Ведь не секрет, что именно эта процедура поднимает нам настроение.

УНИАН рассказывает, какой маникюр 2024 будет в моде и подойдет каждой.

Маникюр 2024 - тренды

Неил-мастера сейчас скупают все оттенки базы, потому что за последнее время они стали мегапопулярными. Действительно, они идеально подходят для летнего периода и классно смотрятся с загоревшей кожей. Однако есть еще несколько оттенков, на которые стоит обратить внимание.

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Оранжевый

Если вы хотите сделать безумно красивый маникюр на короткие ногти, то однозначно неил-мастера советуют покрыть ногти оранжевым гель-лаком. Это яркий и сочный цвет, который подарит вам прекрасное настроение и разукрасит ваши будни.

Молочный

Молочный маникюр стал трендом еще несколько сезонов назад. Сейчас же он не теряет своей акутальности. Он идеально смотрится на ноготках как в чистом виде, так и с непринужденным дизайном.

Красный

Красный маникюр больше подходит бизнеследи. Если вы та женщина, которая в приоритет поставила карьеру и заработок денег, то такой маникюр станет неотъемлемой частью вашего образа.

Светло-голубой

Еще один нежный маникюр - светло-голубой. Он, как и молочная база, подходит для загоревшей кожи. Более того, он сочетается со многими другими цветами, что позволит вам не подбирать гардероб исключительно под оттенок ваших ногтей.

Желтый

Желтый летний маникюр выглядит ярко, дерзко, броско, поэтому без внимания вы точно не останетесь. Если хотите выделяться среди других, то однозначно выбирайте этот вариант.

Теперь вы знаете, какой маникюр сейчас в тренде. Выбирая эти стильные покрытия, будьте уверены, что вы не прогадаете.

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