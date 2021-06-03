Никитюк показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк показалась перед фолловерами в стильном костюме из льна.
Девушка надела широкие шорты и удлиненный пиджак, а также белый топ. При этом она выбрала цвет костюма, который сейчас на пике популярности - мятный.
Отметим, в этом сезоне мегапопулярные костюмы из льна и все оттенки зеленого. Внедряйте их свой гардероб, чтобы всегда быть на высоте.
"Костюм "этим летом ты будешь не одна... ну или следующим"", - подписала фото Леся.
Также Никитюк дополнила образ цепью, которой украсила свою шею.
Никитюк показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
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