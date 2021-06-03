Телеведущая выбрала костюм-двойку.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показалась перед фолловерами в стильном костюме из льна.

Девушка надела широкие шорты и удлиненный пиджак, а также белый топ. При этом она выбрала цвет костюма, который сейчас на пике популярности - мятный.

Отметим, в этом сезоне мегапопулярные костюмы из льна и все оттенки зеленого. Внедряйте их свой гардероб, чтобы всегда быть на высоте.

"Костюм "этим летом ты будешь не одна... ну или следующим"", - подписала фото Леся.

Также Никитюк дополнила образ цепью, которой украсила свою шею.

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Автор: Диана Могилевич