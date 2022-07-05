Летом возникает вопрос: как легко и быстро сделать укладку, чтобы не было жарко? Мы уже знаем ответ и, конечно, поделимся им с вами. Предлагаем вашему вниманию 5 причесок, которые сделают вас восхитительной и очень стильной.
Тонкие косички
Это более молодежная прическа, которая идеально сочетается с casual-образом. Сделайте волнистые локоны, выделите две пряди возле лица и заплетите их них две тонкие косички. Wow-эффект вам обеспечен! Это легко и просто, но очень стильно.
Хвост с отдельной челкой
Наверное, вы знаете, что эту прическу просто обожает певица Ариана Гранде. И если она тратит много денег на то, чтобы сделать ее в салоне красоты, то вы можете повторить ее в домашних условиях.
Пучок с торчащими концами
А эта прическа - фаворит модели Беллы Хадид. Для того чтобы сделать такую прическу, вам достаточно гладко уложить волосы, сделать низкий пучок, выпустив концы.
Коса
Этот вариант подойдет девушкам, у которых длинные волосы. Если вам надоел пучок, то делайте стильную косу. С такой укладкой вам точно не будет жарко.
Крабик
Еще один вариант очень простой прически. Ее умеет делать каждая девушка. Единственное выбирайте стильные украшения.