Мы уже знаем, какие укладки будут в тренде.

Летом возникает вопрос: как легко и быстро сделать укладку, чтобы не было жарко? Мы уже знаем ответ и, конечно, поделимся им с вами. Предлагаем вашему вниманию 5 причесок, которые сделают вас восхитительной и очень стильной.

Тонкие косички

Это более молодежная прическа, которая идеально сочетается с casual-образом. Сделайте волнистые локоны, выделите две пряди возле лица и заплетите их них две тонкие косички. Wow-эффект вам обеспечен! Это легко и просто, но очень стильно.

Хвост с отдельной челкой

Наверное, вы знаете, что эту прическу просто обожает певица Ариана Гранде. И если она тратит много денег на то, чтобы сделать ее в салоне красоты, то вы можете повторить ее в домашних условиях.

Пучок с торчащими концами

А эта прическа - фаворит модели Беллы Хадид. Для того чтобы сделать такую прическу, вам достаточно гладко уложить волосы, сделать низкий пучок, выпустив концы.

Коса

Этот вариант подойдет девушкам, у которых длинные волосы. Если вам надоел пучок, то делайте стильную косу. С такой укладкой вам точно не будет жарко.

Крабик

Еще один вариант очень простой прически. Ее умеет делать каждая девушка. Единственное выбирайте стильные украшения.

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