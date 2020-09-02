Лариса Билозир взяла сумочку от бренда Hermès Kelly.

Народный депутат Украины из группы "Доверие" Лариса Билозир засветила в Верховной Раде сумочку, стоимость которой стартует от 10 тысяч долларов.

Журналист Анна Стешенко опубликовала на своей странице в Facebook фото депутата и рассказала, что такие сумки - это очень выгодное вложение.

"Чтобы приобрести такую сумку, как известно, необходимо ждать несколько лет. Однако если очень хочется, то можно приобрести подержанную за 10,572 евро. Как сообщал Forbes, в прошлом году именно сумки Hermès назвали в списке очень выгодных вложений. Цены на эти pre-owned сумки растут с каждым годом. Только за последние десять лет на 108%", - написала Стешенко.

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При этом сама Лариса Билозир ответила, что эту сумку она давно уже купила в Виннице за 7 тысяч гривен. Мол, это не оригинал, а подделка. Также она пообещала сделать фото чека, который подтвердит ее слова.

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Автор: Диана Могилевич