Какой маникюр смотрится дорого: 5 вариантов, которые выбирают бизнес-вумен

Классика всегда в тренде.

Красивый маникюр — это не просто элемент ухода за собой, но и важная деталь, которая завершает ваш образ. Но как выбрать такой маникюр, который будет выглядеть элегантно и дорого? Всё дело в цветах, дизайне и качестве исполнения.

Минимализм

Дорогой маникюр всегда выглядит сдержанно и аккуратно. Забудьте про яркие кислотные цвета, обилие блёсток и сложные узоры. В тренде однотонное покрытие, аккуратная форма ногтей и ненавязчивый декор.

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Правильный выбор цветов

Бежевый, молочный, персиковый, розоватый — эти цвета подходят для любого случая и создают эффект ухоженности. Глубокие и насыщенные красные оттенки всегда ассоциируются с элегантностью. Бордовый, изумрудный, графитовый или чёрный с глянцевым финишем — выбор уверенных в себе женщин. Золотые, серебристые или перламутровые покрытия могут добавить вашему маникюру нотку роскоши. Главное — не переусердствовать.

Матовые покрытия

Матовые текстуры придают ногтям благородный вид. Особенно выигрышно смотрятся глубокие цвета, такие как бордовый, синий или чёрный. Матовый маникюр всегда выглядит дорого, если он выполнен качественно.

Аккуратная форма ногтей

Форма ногтей имеет огромное значение. Длинные, изогнутые ногти с острыми кончиками выглядят устаревшими. Предпочтите естественные варианты. Например, миндалевидная форма, классический квадрат с мягкими углами, овальная форма для коротких ногтей.

Ненавязчивый декор

Если вы хотите добавить изюминку в маникюр, выбирайте лаконичные украшения - тонкие линии металлика, один-два акцентных ногтя с минимальным дизайном, эффект "кошачьего глаза" или зеркальный финиш на одном ногте.

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