Лондонский эксперт Пруденс Уэйд считает, что тренчи никогда не выйдут из моды.
Об этом фэшн-редактор Independent написала на сайте издания.Читайте такжеГид по модным джинсам и брюкам: что обязательно должно быть в вашем гардеробе
По словам Пруденс, этот предмет гардероба практичен и универсален. Кроме того, тренч подходит как мужчинам, так и женщинам. А еще он хорошо смотрится на любых типах телосложения.
По мнению стилистки, эта вещь - вечно модный тренд, поскольку может сочетаться практически с любыми модными нарядами.
Что такое тренч?
Тренч - модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.
Обычно тренч выполнен из водонепроницаемого материала: шерстяной или хлопчатобумажной материи с водонепроницаемой пропиткой, иногда кожи.
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