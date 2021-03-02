По словам стилистки, эта вещь хорошо смотрится на любых типах телосложения.

Лондонский эксперт Пруденс Уэйд считает, что тренчи никогда не выйдут из моды.

Об этом фэшн-редактор Independent написала на сайте издания.Читайте такжеГид по модным джинсам и брюкам: что обязательно должно быть в вашем гардеробе

По словам Пруденс, этот предмет гардероба практичен и универсален. Кроме того, тренч подходит как мужчинам, так и женщинам. А еще он хорошо смотрится на любых типах телосложения.

По мнению стилистки, эта вещь - вечно модный тренд, поскольку может сочетаться практически с любыми модными нарядами.

Что такое тренч?

Тренч - модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.

Обычно тренч выполнен из водонепроницаемого материала: шерстяной или хлопчатобумажной материи с водонепроницаемой пропиткой, иногда кожи.

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Автор: Ольга Робейко