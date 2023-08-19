От этой одежды стоит немедленно отказаться.

Сколько бы лет нам ни было, мы всегда хотим выглядеть привлекательно. И в этом, на самом деле, очень помогает одежда. Однако есть и другая сторона "медали" - неправильно подобранные вещи могут добавить несколько десятков лет.

УНИАН рассказывает, какая одежда старит женщину.

Что визуально старит - мнение дизайнера

Многие из нас боятся выбрасывать вещи из шкафа, даже если они утратили свою актуальность и только все портят. Однако дизайнеры рекомендуют периодически все же обновлять гардероб, чтобы всегда быть "конфеткой". А пока вы настраиваетесь на то, чтобы избавиться от хлама, мы расскажем, какие вещи знатно старят.

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Трикотажные кофты

"Все эти ваши несчастные роковухи, футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком - выбрасываем. Чего глаза не видят, того сердцу не жалко, как говорится", - говорит дизайнер Андре Тан.

Блузы с декором

Вместо блузок с цветочками, бабочками и другими декоративными элементами лучше приобрести классические рубашки, желательно свободного кроя. С ними можно создать много стильных образов.

Юбка-баска

Многие носят юбки-карандаш с баской под плотные колготки. Однако дизайнер говорит, что от таких вещей нужно срочно избавиться. На замену им выбирайте легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей. Из такой же ткани можно носить платье.

Скинни

Наверное, у каждой женщины есть скинни. Но мало того, что большинство моделей уже устарели, так они еще и подчеркивают все недостатки фигуры, особенно если они с разрезами и потертостями. Этот фасон добавит возраста даже молодой девушке.

Футболки с "кричащими" рисунками

Андре Тан рекомендует избавиться от футболок с "кричащими" рисунками, так как это то, что больше всего старит женщину.

"Пожалуйста, избавьтесь от футболок с котами, львами, коронами и что там еще есть. Оставьте эту любимую одежду для дома, если так ее любите. Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки – только так", - говорит эксперт.

Короткие платья

Если вы сомневаетесь, можно ли носить короткие платья после 40, то мы спешим вас обрадовать. Ответ однозначно положительный. Главное подобрать правильный фасон и принт. Если же вы, например, надете черно-белое платье, то оно только добавит вам возраста.

Какие цвета старят женщину - запишите себе

Чем старше женщина - тем больше ей хочется красок. Однако не стоит впадать в крайность и выбирать вещи огненных оттенков, так как они могут старить.

Если вы хотите всегда молодо выглядить, откажитесь от таких цветов как темно-коричневый, серо-бежевый, оранжевый, бордовый, фиолетовый, красный, черный. Также избегайте цвета, что визуально старит лицо - серого.

Кроме того, если вы не знаете, какие принты старят, то запомните этот перечень: крупные цветы, этнические мотивы, черно-белый горох, анималистические принты.

Женщина прекрасна в любом возрасте! А если она еще и стильно одевается, то никакие цифры в паспорте не испортят в ее душе погоды.

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