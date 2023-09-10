Эти модели долговечные и максимально стильные.

Не секрет, что обувь должна быть качественной и дорогой, чтобы вы могли носить ее длительный период времени. Но есть еще один важный нюанс - стиль.

УНИАН рассказывает, какая обувь никогда не выходит из моды.

Какая обувь будет модной в 2023 году - 5 лучших вариантов

В первую очередь стоит обратить внимание на классику, так как это обувь, которая не выходит из моды никогда.

Видео дня

Лодочки на каблуке

Если вам кажется глупой идея покупать лодочки на целый сезон, то вам стоит выбросить эти мысли из головы. Во-первых, если удобная колодка и модная обувь 2024 подобрана по размеру, то никаких проблем с оттеками ног у вас не возникнет. Наоборот вы весь день будете ощущать себя уверенно и стильно.

Лоферы

Каждая девушка задумывалась над тем, какая обувь подходит ко всему. На самом деле ответ очень простой - это лоферы. Их можно сочетать с джинсами, платьями, юбками, костюмами и прочим. Однако важно учитывать, что в данном случае идеальными будут именно кожаные лоферы.

Босоножки

Несмотря на то, что на улице уже осень, климат позволяет еще носить босоножки. Поэтому присмотритесь к черным босоножкам на высоком каблуке. Их можно сочетать как с легкими платьями, так и с джинсовыми юбками, например. Это универсальная обувь.

Ботильоны

Можете даже не строить догадок по поводу того, какая обувь неубиваемая, потому что ответ один - ботильоны. В них вы можете бегать, прыгать, долго гулять и не переживать, что ваши ножки устанут. При этом очень важно подбирать актуальные модели, чтобы не выглядеть старомодно.

Ботфорты

В список "Обувь 2023 тренды" попадают и ботфорты. Это стильная модель, которая идеально подходит девушкам со стройными ножками. Однако учитывайте тот факт, что ботфорты не со всей одеждой можно комбинировать. Например, с джинсами они будут смотреться нелепо, зато с платьями - идеально.

Отвечая на вопрос, какая обувь будет модной в 2023, стилисты говорят, что это однозначно вышеперечисленные модели. Однако не отказывайте себе и в кроссовках, если хотите больше свободы и уюта. В любом случае вы будете выглядеть превосходно, если умеете создавать стильные аутфиты.

Вас также могут заинтересовать новости: