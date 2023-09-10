Не секрет, что обувь должна быть качественной и дорогой, чтобы вы могли носить ее длительный период времени. Но есть еще один важный нюанс - стиль.
УНИАН рассказывает, какая обувь никогда не выходит из моды.
Какая обувь будет модной в 2023 году - 5 лучших вариантов
В первую очередь стоит обратить внимание на классику, так как это обувь, которая не выходит из моды никогда.
- Лодочки на каблуке
Если вам кажется глупой идея покупать лодочки на целый сезон, то вам стоит выбросить эти мысли из головы. Во-первых, если удобная колодка и модная обувь 2024 подобрана по размеру, то никаких проблем с оттеками ног у вас не возникнет. Наоборот вы весь день будете ощущать себя уверенно и стильно.
- Лоферы
Каждая девушка задумывалась над тем, какая обувь подходит ко всему. На самом деле ответ очень простой - это лоферы. Их можно сочетать с джинсами, платьями, юбками, костюмами и прочим. Однако важно учитывать, что в данном случае идеальными будут именно кожаные лоферы.
- Босоножки
Несмотря на то, что на улице уже осень, климат позволяет еще носить босоножки. Поэтому присмотритесь к черным босоножкам на высоком каблуке. Их можно сочетать как с легкими платьями, так и с джинсовыми юбками, например. Это универсальная обувь.
- Ботильоны
Можете даже не строить догадок по поводу того, какая обувь неубиваемая, потому что ответ один - ботильоны. В них вы можете бегать, прыгать, долго гулять и не переживать, что ваши ножки устанут. При этом очень важно подбирать актуальные модели, чтобы не выглядеть старомодно.
- Ботфорты
В список "Обувь 2023 тренды" попадают и ботфорты. Это стильная модель, которая идеально подходит девушкам со стройными ножками. Однако учитывайте тот факт, что ботфорты не со всей одеждой можно комбинировать. Например, с джинсами они будут смотреться нелепо, зато с платьями - идеально.
Отвечая на вопрос, какая обувь будет модной в 2023, стилисты говорят, что это однозначно вышеперечисленные модели. Однако не отказывайте себе и в кроссовках, если хотите больше свободы и уюта. В любом случае вы будете выглядеть превосходно, если умеете создавать стильные аутфиты.