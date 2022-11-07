Помните, гармоничное оттеночное сочетание состоит из 2-3 контрастных цветов, в противном случае маникюр может выглядеть неопрятно и безвкусно.

Замысловатые дизайны и роспись на ногтях отошли в прошлое, а вместо них пришло однотонное покрытие, минимализм и лаконичные узоры. Но место для творчества осталось — в подборе оттенков! Сочные сочетания, максимальный контраст или нежные переливы-выбирайте вариант из статьи, который вам больше нравится, подбирайте лаки на EVA.UA и айда творить!

Пастельная нежность

Если вы поклонница неброского и максимально естественного маникюра, но хотите чуточку поэкспериментировать, вам понравится это решение. Нужно выбрать 5 лаков разных оттенков, но одной тональности. Это может быть розовая гамма, бежево-молочная палитра или разноцветный вариант из светлых оттенков желтого, голубого, розового, фиолетового и зеленого. Каждый ноготь одной руки следует покрыть другим лаком, а сверху можно нанести матовый лак или топ с черными крапинками для имитации перепелиного яйца.

Осенний уют

Золотисто-рыжий парк навевает особенно приятные эмоции? Тогда воссоздайте его красоту в своем маникюре. Для этого совместите оттенки зеленого, рыжего и желтого, также можно добавить чуточку бежевого или багрового. Чтобы четко воссоздать осеннюю гамму, можете взять на улице красочный листочек и подобрать лаки под него. Важно, чтобы цвета были не слишком яркими, имели приглушенный и теплый подтон.

Видео дня

Девушка-весна

Если вам больше нравится весна и пробуждение природы, поищите вдохновение в цветах. Их окраска может подсказать вам множество интересных цветовых решений: салатовый и желтый, зеленый и розовый, изумрудный и фиолетовый с желтыми деталями. В этом случае можно экспериментировать с насыщенностью оттенков и выбирать пастельные, темные или насыщенные яркие краски. Чтобы воссоздать идею, достаточно лишь вспомнить, как выглядит любимый цветок и обратить внимание на ее главные оттенки.

Воплощение элегантности

Если в вашем гардеробе преобладают изысканные платья, классические пиджаки и элегантные блузы, можете смело останавливаться на этой вечной классике. Дуэт из молочного белого и золотого всегда смотрится дорого и выигрышно. Чтобы маникюр не выглядел вульгарно, следуйте стилю минимализма и добавляйте как можно меньше золотых деталей. Например, это могут быть маленькие пятнышки возле кутикулы, прямая или изогнутая линия на одном из ногтей или полупрозрачные блестки у свободного края.

Цвет любви

Красные ногти-очень яркий, всегда актуальный и невероятно стильный элемент образа. Раньше его часто сочетали с черным или белым цветом, но в 2022 году такой маникюр может выглядеть чересчур агрессивно и резко. Зато можно смягчить ярко-красный цвет телесным оттенком. Для этого следует выбрать нейтральный бежевый лак, который совпадает с цветом кожи рук, или нанести полупрозрачную основу с телесным подтоном, что лишь слегка выравнять тон ногтевой пластины. Чтобы маникюр выглядел стильно, покройте его матовым финишем.

Мерцающая ночь

Темные глубокие оттенки имеют самодостаточный вид и часто не нуждаются в дополнении. Но если душа нуждается в экспериментах или впереди праздничное событие, можно сделать маникюр мерцающим. Для этого совместите черный, темно-синий, темно-зеленый или темно-бордовый маникюр с блестками любого цвета. Чтобы получить более сдержанный вариант, возьмите лак с нежным перламутровым переливом, а для яркого дизайна отдайте предпочтение крупному глиттеру.

Помните, гармоничное оттеночное сочетание состоит из 2-3 контрастных цветов, в противном случае маникюр может выглядеть неопрятно и безвкусно. Поэтому выбирайте те, которые понравились больше всего и наслаждайтесь видом своих ногтей!