Мы неоднократно говорили о том, что мода циклична. Каждый тренд имеет свое время, но спустя годы вновь возвращается. Так произошло и с белыми стрелками.
В 60-70-х годах в тренде были неоновые и белые стрелки, которые добавляли не только яркости, но и делали взгляд более выразительным. Затем мода на "разноцветность" прошла, и визажисты перешли сугубо на черные стрелки. Это всегда актуально и смотрится выигрышно практически с любым макияжем.
А вот накануне лета в этом сезоне визажисты вновь рекомендуют присмотреться к белым карандашам или подводкам. Идеально такой цвет подойдет девушкам с загорелой кожей. На контрасте белые стрелки будут выглядеть максимально ярко и стильно.
Белые стрелки: как легко нарисовать ровную стрелку
- Возьмите скотч и приклейте его около внешнего уголка глаза
- Затем рисуйте стрелку, начиная с внешнего уголка глаза
- После этого заполните внутреннюю часть века
- Не забудьте прорисовать межресничку
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