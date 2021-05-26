В моду вернулись белые стрелки, которые были популярны еще в 70-х годах.

Мы неоднократно говорили о том, что мода циклична. Каждый тренд имеет свое время, но спустя годы вновь возвращается. Так произошло и с белыми стрелками.

В 60-70-х годах в тренде были неоновые и белые стрелки, которые добавляли не только яркости, но и делали взгляд более выразительным. Затем мода на "разноцветность" прошла, и визажисты перешли сугубо на черные стрелки. Это всегда актуально и смотрится выигрышно практически с любым макияжем.

А вот накануне лета в этом сезоне визажисты вновь рекомендуют присмотреться к белым карандашам или подводкам. Идеально такой цвет подойдет девушкам с загорелой кожей. На контрасте белые стрелки будут выглядеть максимально ярко и стильно.

Белые стрелки: как легко нарисовать ровную стрелку

Возьмите скотч и приклейте его около внешнего уголка глаза Затем рисуйте стрелку, начиная с внешнего уголка глаза После этого заполните внутреннюю часть века Не забудьте прорисовать межресничку

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Автор: Диана Могилевич