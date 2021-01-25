Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская часто появляется на публике в модных брючных костюмах.
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Ее стиль всегда выдержанный, лаконичный, модный и в то же время яркий. Видимо, брючные костюмы - это особая любовь Зеленской. Чтобы сделать образ более эффектным, Елена часто добавляет аксессуары и сочетает однотонные костюмы с другими яркими элементами гардероба.
Возьмем к примеру ее костюм темно-зеленого цвета. Выглядит она в таком образе просто потрясающе. Особенно стильно смотрится сочетание такого темного цвета с нюдовой шелковой блузкой.
Еще один вариант - серый костюм, который идеально подойдет не только женщинам, но и мужчинам. Это универсальный "лук", который обязательно должен быть в вашем гардеробе. Более того, такая ткань всегда будет смотреться выигрышно.
Красный костюм с белой блузкой также смотрится очень стильно. Чтобы образ не был скучным, Елена решила украсить шею золотой цепью, которая за короткий промежуток времени успела покорить всех модниц.
О бежевом костюме с гольфом лавандового цвета можно говорить бесконечно. Ведь это два цвета, которые в этом сезоне занимают лидерские позиции. Их сочетание вызывает ассоциации с нежностью и теплом.
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