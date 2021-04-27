Последние несколько лет деним пользуется колоссальным спросом. Если раньше модницы чаще носили только джинсы, то сейчас в тренде джинсовые курточки.
При этом совсем неважно какого цвета вы выберете джинсовку - синюю или серую, или может даже черную. В любом случае она будет выглядеть стильно. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на вещи оверсайз. Именно такие курточки появились в коллекциях Tommy Hilfiger и Moschino.
Также в моде укороченные джинсовки. Их демонстрируют в своих коллекциях такие бренды как Dsquared2, Alexander Wang и Balmain.
Стоит отметить, что вышивка, принты и прочий декор уже не актуален. Поэтому лучше отдать предпочтение однотонному дениму или комбинированному.
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