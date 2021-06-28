Депутаты Верховной Рады нарядились в ультрамодные образы.

Народные избранники пришли на торжественное заседание Верховной Рады, ко Дню Конституции Украины, в стильных образах, которые стоит взять на заметку.

Виктория Кинзбурская пришла на заседание в белой вышиванке с синим орнаментом на рукавах и поясе, который идеально подчеркнул ее талию. Темные штаны-дудочки и бежевые лодочки на квадратном каблуке визуально удлинили ее ноги. Идеальным дополнением к такому образу стала коричневая маленькая сумочка на цепочке.

Елена Кондратюк выглядит не менее шикарно, но в то же время более сдержанно. Она подобрала строгий костюм ультрамодного цвета - мох. Этот оттенок зеленого и в целом этот цвет сейчас на пике популярности.

Всегда стильная Алина Загоруйко предстала в Верховной Раде в белом платье с красной вышивкой, которое дополнила лодочками на высоком каблуке. Несмотря на то, что платье длины макси, визуально оно удлинило силуэт депутата. Интересно, в таком образе Загоруйко выглядит очень женственно. И отчасти благодаря лодыжкам, которые выглядывают из-под платья.

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Автор: Диана Могилевич