Определенные дизайны маникюра способны открыть финансовый канал.

Каждая женщина, которая ухаживает за своими руками, знает, что раз в 3-4 недели важно обновлять маникюр. Цвет лака может быть разным - одни оттенки придают образу яркости, нежный маникюр, наоборот, усиливает женственность. УНИАН подскажет, какие красивые дизайны ногтей, кроме прочих достоинств, способны улучшить финансовое положение в августе этого года.

Августовский маникюр 2024 - тренды финансового успеха

Эзотерики говорят, что летний маникюр может быть не только красивым, но и полезным - в последнем месяце лета важно красить ногти в определенный цвет, чтобы добиться успеха в денежных вопросах. Также женщинам, которые хотят улучшить материальное положение, стоит выбрать один из нижеперечисленных дизайнов.

Оранжевый цвет

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Модный красивый маникюр в этом месяце обязательно должен быть выполнен в оранжевых оттенках. Это может быть "однотон", френч, геометрия, стемпинг или слайдеры - даже изображения апельсинов на ногтях! В любом случае, что бы вы ни выбрали, обязательно используйте сочный оранжевый цвет и приготовьтесь грести деньги лопатой.

Геометрия

Летние дизайны ногтей 2024 в конце сезона не обошлись без линий, квадратов, кругов и треугольников. Геометрические формы давно в трендах нейл-индустрии, но специалисты в области эзотерики уверены, что именно соединения линий на ногтях помогут вам стать богаче.

Необычные рисунки

Третий вариант подразумевает, что летний маникюр 2024 можно сделать, используя разные стразы, камни, фольгу и даже кисть, с помощью которой получится нарисовать что угодно. Каким именно будет дизайн - решать вам, но не советуем останавливать полет фантазии.

Цветочный маникюр

Трудно найти женщину, которая не любит цветы, даже если они не в вазе, а на ногтах. Астрологи предлагают обладательницам коротких ногтей и девушкам, которые "носят" длину, выбрать именно цветочный дизайн - в августе он способен привлечь финансовую удачу.

Как видите, изысканный маникюр на короткие ногти и не менее шикарный нейл-арт для женщин с длинными коготками может быть не только красивым, но и приносящим удачу. Главное - не отказать себе в удовольствии и поверить в чудо.

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