Выбирайте удобные и стильные вещи, которые подчеркнут ваш индивидуальный стиль и помогут чувствовать себя уверенно на работе!

Осень — это не только время тёплых напитков и уютных шарфов, но и отличная возможность обновить свой гардероб для офиса. В этом сезоне тренды предлагают стильные и комфортные варианты, которые подойдут для работы и помогут создать модный образ. Вот пять лучших идей, что носить на работу этой осенью.

1. Костюм с широкими брюками — элегантность и комфорт

Костюмы снова в моде, но с одной важной деталью: брюки должны быть широкими. Этот фасон не только придает образу элегантности, но и позволяет чувствовать себя комфортно в течение всего дня. Широкие брюки можно сочетать с удлинённым пиджаком или жакетом приталенного кроя. Чтобы сделать образ ярче, выбирайте костюмы в насыщенных осенних оттенках: бордо, терракота, изумрудный. Лаконичные аксессуары и классические лоферы или ботильоны завершат этот модный офисный лук.

Видео дня

2. Платье-свитер — уют и стиль

Платья-свитеры — один из самых актуальных трендов этой осени, который легко адаптируется для офисных образов. Длинное трикотажное платье в спокойных оттенках, например, бежевом, сером или черном, станет отличным выбором для работы. Чтобы добавить образу строгости и формы, можно дополнить его поясом на талии и структурированной сумкой. В сочетании с ботильонами или высокими сапогами этот лук выглядит стильно и уютно.

3. Юбка миди и свитер — женственность и практичность

Юбки миди — один из самых универсальных элементов гардероба, который идеально подходит для осенних офисных образов. В этом сезоне особенно актуальны плиссированные модели или юбки с запахом. Сочетайте юбку с мягким кашемировым свитером или водолазкой. Обувь на невысоком каблуке или модные сапоги помогут завершить этот изящный и утонченный образ, который подойдёт для любых деловых встреч.

4. Кардиган и брюки с высокой талией — расслабленность и стиль

Кардиганы снова в тренде, и теперь они могут стать частью вашего офисного гардероба. Для работы выбирайте модели средней длины или укороченные варианты, которые подчеркивают талию. Особенно эффектно кардиганы смотрятся в сочетании с брюками с высокой талией. Вы можете выбрать брюки как широкого кроя, так и зауженные — в зависимости от предпочтений и вашего стиля. Дополните этот комплект минималистичными украшениями и классической сумкой для создания завершённого офисного лука.

5. Классическая рубашка и жилет — винтаж и современность

В этом сезоне вернулись жилеты, которые можно носить поверх рубашек или водолазок. Такой комплект смотрится свежо и современно, а также подходит для создания многослойных офисных образов. Жилеты можно сочетать с классическими рубашками или более женственными блузами, добавив брюки или юбку миди. Этот стиль идеально подойдёт для тех, кто хочет добавить в офисный гардероб нотки винтажа и при этом сохранить строгость и элегантность.

Вас также могут заинтересовать новости: