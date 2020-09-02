Некоторые тренды удешевляют образ.

Мода не стоит на месте. А это значит, что тренды постоянно меняются и на них стоит обращать внимание. Но не на все. Сегодня предлагаем рассмотреть те бьюти-тренды, которые делают из вас простушку.

Мокрая укладка

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Такую укладку сделать, на самом деле, просто. Если вы собираетесь на какую-то вечеринку, тогда можно воспользоваться этим лайфхаком по быстрой укладке, но в повседневности она выглядит не очень стильно. Складывается впечатление, что вы просто забыли помыть волосы.

Контуринг губ

Здесь мы рассмотрим две вещи, которые удешевляют ваш образ - насыщенный контуринг и расплывшийся. Если вы накрасили губы красной помадой и она поплыла, то ситуацию нужно срочно исправлять. А если вы сделали темный контуринг и светлым проработали основную часть губ, то такой образ также выглядет пошло.

Автозагар

С этой штукой нужно быть максимально аккуратными. Если он потечет, то это будет выглядеть очень жутко. Поэтому наносить его нужны в специальных перчатках и максимально равномерно для того, чтобы получить желаемый эффект.

Светлые или яркие румяна

Сейчас в моде нюд. Румяна такого цвета всегда будут выигрышно смотреться. А вот светлые или яркие могут сыграть с вами злую шутку.

Маска

Здесь речь пойдет о тональном креме. Не стоит забывать прорабатывать им также шею и зону декольте. Иначе вы рискуете стать главным героем шоу "Маски".

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Автор: Диана Могилевич