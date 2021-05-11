Эти босоножки идеально подойдут как для прогулок, так и для офисной работы.

Совсем скоро ночи станут теплые, и можно будет доставать с дальних полок босоножки. Но, если вы решили обновить свой гардероб, тогда рекомендуем обратить внимание на эти пары обуви, которые несомненно украсят ваши ножки.

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Прозрачные босоножки

Это хит сезона. Мало того, что они минималистичные, так еще и невероятно удобные. Вы только посмотрите на них. А главное их преимущество в том, что они легко протираются от грязи и пыли.

Босоножки с цепями

Не секрет, что цепи сейчас на пике своей популярности. Их внедряют не только в качестве аксессуаров, но и крепят на обувь. Поверьте, в такой обуви вы точно создадите WOW-эффект.

Босоножки на шнуровке

Это еще один тренд, который, пожалуй, закрепится надолго. Обратите внимание, что шнуровка должна быть прочной, чтобы ваша ножка не скользила. Также присмотрите к модным принтам - змеиный, расцветка коровьего окраса и леопард.

Босоножки на липучках

Этот вариант обуви подходит для тех, кто предпочитает более спортивный стиль. При этом босоножки на липучках выглядят мегастильно, и их также можно сочетать с casual-look.

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Автор: Диана Могилевич