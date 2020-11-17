За зоной бикини нужно ухаживать.

За интимной зоной бикини нужно тщательно ухаживать, ведь там особая микрофлора, которую очень легко повредить.

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УНИАН предлагает рассмотреть несколько косметических средств, которые подарят этой чувствительной зоне уход.

Масло

Натуральное масло для промежности стоит начать использовать, если вы находитесь на последних сроках беременности. Оно позволит тканям стать мягче. И таким образом вы подготовите родовые пути для рождения ребенка. Также оно действует как профилактика разрывов во время родов. Такому массажу с маслом стоит уделять особое внимание, если нет противопоказаний.

Бальзам

После эпиляции или бритья кожа в интимной зоне раздражается. Бальзам же ее увлажнит, напитает и восстановит. С его помощью кожа станет гладкой и эластичной.

Крем для осветления

Не секрет, что после регулярного бритья кожа в зоне бикини темнеет. И если кто-то решает этот вопрос с помощью косметологов, то кто-то старается избавиться от этой проблемы более дешевыми способами. Выбирайте крем для осветления зоны бикини. Кроме того, его можно использовать еще и для подмышек и сосков.

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Автор: Диана Могилевич