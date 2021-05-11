Вот и пришло потепление, а это значит, что пора доставать летние вещи. Но что же это за образ, если нет аксессуаров? Исправляем ситуацию.
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Очки
Очки не только спасут вас от солнечных лучей и сморщенного от них лица, но и сделают ваш образ более дополненным. Обратите внимание на массивные очки, которые уже во всю представляет бренд Fendi. Также присмотритесь к гладиаторам нестандартной формы. В целом, с очками вы можете экспериментировать как угодно.
Косынка
Это уже давно не только пляжный аксессуар. В модном арсенале почитателей стиля есть несколько вариантов косынок на каждый день. Они добавляют образу романтизма и легкости. А какие прически можно сочетать с ними, ммм...
Цепи
Вот уже несколько сезонов подряд с модного Олима не сходя цепи. На рынке их полным-полно - от ожерелья до браслетов на ногу и даже колец.
Сумка
Стилисты рекомендуют присмотреться к мини-сумкам. Понимаем, что они не очень вместительные, но оно того стоит. Особенно актуальными будут сумки в дополнение к ремню.
Кольца
В тренде многослойность. И этот аксессуар не исключение. Подберите несколько колец, которые схожи по стилю и внедряйте их в свой образ.
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