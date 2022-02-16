Зарядка и стакан воды после сна - это далеко не все, что влияет на самочувствие человека.

Многие знают, что утром нужно сделать зарядку или выходить на пробежку, чтобы взбодриться. А еще зарядиться помогут вкусный завтрак и чашечка любимого кофе. Для многих зарядка и кофе вошли в привычку, и в этом нет ничего плохого. Но есть ряд привычек, которые пагубно сказываются на здоровье и самочувствии человека. В нашем материале мы расскажем, что из утренних ритуалов и почему вредит вашему организму.

Отказ от завтрака

Часто бывает так, что в утренней спешке люди пренебрегают завтраком - едят что-то на ходу или вовсе отказываются от первого приема пищи. Это самая распространенная ошибка, которая влияет не только на самочувствие, но и на набор веса.

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Ученые доказали, что люди, которые по утрам полноценно завтракают, в течение дня сжигают в два раза больше калорий чем те, кто отказался от первого приема пищи.

К чему может привести отказ от завтрака? Во-первых, это общая слабость. После сна организм не получил достаточного количества питательных веществ, а активность уже запущена. Следовательно, не хватает ресурса, чтобы чувствовать себя бодрым.

Во-вторых, отказ от завтрака может повлиять на нарушение обмена веществ, и, как следствие, через некоторое время вы заметите, что стали прибавлять в весе.

И в третьих - ВОЗ подсчитала: у тех, кто пропускает завтрак, вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы выше. Дело в том, что из-за отсутствия завтрака нарушаются обменные процессы, замедляется кровоток, в результате тромбоциты могут склеиваться, образуя тромбы.

Кофе натощак

Этот пункт часто связан с предыдущим - нет времени приготовить завтрак, но есть минутка, чтобы заварить кофе или заказать его в кофейне по дороге на работу. Однако пить этот напиток на голодный желудок - крайне опасно. По утрам организм вырабатывает гормон стресса – кортизол. Кофеин увеличивает его содержание, что может стать причиной воспалительных процессов и сердечно-сосудистых заболеваний в организме.

Если уж вы являетесь фанатом данного напитка, и без него не можете начать день, то после пробуждения следует выпить стакан теплой воды, потом позавтракать, после чего выпить чашечку кофе.

Телефон сразу после пробуждения

Большинство людей сразу берут в руки телефон, как только открывают глаза. Проверить почту и мессенджеры, обновить ленту социальных сетей или написать друзьям - это, безусловно, важно. Однако если это делать сразу после пробуждения, то это может привести к потере мотивации и ухудшению настроения. Лучше брать в руки телефон уже после того, как вы позавтракаете, соберетесь на работу и полностью "включитесь" в свой день.

Сборы в темноте

Привычка собираться куда-то по утрам в темноте не дает организму пробудиться, и перестроиться с ночи на день. Поэтому, если человек собирается в темноте, он может выглядеть невыспанным и уставшим. Чтобы избежать этого, нужно просто включить свет в комнате или открыть окно.

Утро без зарядки или разминки

Всем еще со школы рассказывали, как важно делать по утрам зарядку. Это бодрит, позволяет проснуться и начать свой день с новыми силами. Если у человека есть привычка вставать и сразу собираться на работу, не делая даже минимальной разминки, есть высокий риск того, что в первой половине дня он будет ощущать усталость.

Хорошие утренние привычки

Для того, чтобы в течение всего дня чувствовать заряд энергии, важно готовить сбалансированный завтрак, и включать в него продукты, которые вам по душе. Кроме того, хорошей привычкой будет пробуждение в одно и то же время - так организм привыкнет к графику, и через какое-то время человек сможет просыпаться даже без будильника. Небольшая активность в виде разминки, пешей прогулки или пробежки "раскачает" ваш организм, позволит ему проснуться и запустит все важные процессы.

Напомним, психологи назвали финансовые привычки мужчины, которые должны насторожить женщину.

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