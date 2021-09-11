Актриса поделилась трогательным снимком уже после родов.

Звезда сериала "Сердцеедки", актриса Дженнифер Лав Хьюитт стала мамой в третий раз.

Долгое время актриса скрывала беременность, а сообщить о ней решилась только в мае. Личную жизнь Лав Хьюитт тщательно оберегала от посторонних глаз, но на днях показала фото, на котором засветила беременный живот в последние дни перед родами.

"Говорят, что женщины оставляют свои тела при родах... Они путешествуют к звездам, чтобы собрать души своих младенцев и вместе вернуться в этот мир. Для меня было величайшей честью пойти и забрать, тебя Эйден Джеймс. А теперь вернемся к обнимашкам и отдыху", - подписала снимок новоиспеченная мама.

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Дженнифер Лав Хьюитт родила ребенка от своего мужа, актера Брайана Хэллисея. Они поженились в 2013 году после того, как между актерами завязался роман на съемках телесериала "9-1-1". У актеров уже есть 7-летняя дочь Отем и 6-летний сын Аттикус. Рассказывая о третьей беременности в мае, актриса отметила, что ребенок не был запланирован, хотя они с супругом и задумывалась о пополнении в семье.

Кто такая Дженнифер Лав Хьюитт

Дженнифер американская актриса, продюсер, режиссер и певица. Наиболее известна своими ролями Сары Ривз в телесериале "Нас пятеро", Джулии Джеймс в фильме "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и его продолжении, Мелинды Гордон в телесериале "Говорящая с призраками", за роль в котором она выиграла две премии "Сатурн".

В 2011 году она была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме" за роль в телефильме канала Lifetime "Список клиентов".

Она также пробовала себя в качестве певицы, выпустив умеренно успешный сингл под названием How Do I Deal, который достиг 59 позиции в чарте Billboard Hot 100.

Автор: Виолетта Орлова