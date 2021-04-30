Даша Астафьева предстала в вечернем наряде.

Украинская певица, модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram новый снимок, на котором предстала в вечернем платье.

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Даша надела длинное платье в пол, усыпанное глиттером. При этом оно выполнено с глубоким декольте и голой спинкой. Несмотря на то, что фото черно-белое, выглядит оно потрясающе.

С одной стороны, Даша предстала в достаточно откровенном образе. А с другой - настроение модель передала очень нежное и чувственное.

"У пианино нет неправильных нот. Просто некоторые из них устали. Как я сейчас", - подписала фото модель.

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Автор: Диана Могилевич