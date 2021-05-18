Сопонару показала пресс / instagram.com/irinasoponaru
Актриса сериала "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару показала снимок, на котором предстала в стильном образе.
Звезда сфотографировалась в белом total-look - джинсах и топе с длинным рукавом, а наверх она накинула удлиненный жакет. Также она добавила в образ "изюминку" в виде черной шляпы. Кроме того, с помощью такого образа Ирина смогла подчеркнуть свою изящную фигуру и показать стальной пресс.
"Просто сногсшибательная", "Восхитительная", "Вау, это что-то невероятное", - пишут поклонники в комментариях.
Сопонару показала пресс / instagram.com/irinasoponaru
Кто такая Ирина Сопонару:
- Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim
- Очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль
- Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие"
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