Ирина Сопонару поделилась в Instagram новой фотографией.

Актриса сериала "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару показала снимок, на котором предстала в стильном образе.

Звезда сфотографировалась в белом total-look - джинсах и топе с длинным рукавом, а наверх она накинула удлиненный жакет. Также она добавила в образ "изюминку" в виде черной шляпы. Кроме того, с помощью такого образа Ирина смогла подчеркнуть свою изящную фигуру и показать стальной пресс.

"Просто сногсшибательная", "Восхитительная", "Вау, это что-то невероятное", - пишут поклонники в комментариях.

Кто такая Ирина Сопонару:

Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim

Очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль

Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие"

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Автор: Диана Могилевич