Комик воспитывает дочь Елизавету.

Украинский актер и комик Юрий Ткач опубликовал в Instagram фотографию с маленькой дочерью Лизой.

В кадре Ткач появился в черном спортивном костюме и кепке, а Лиза позировала в черно-розовом платье с фатиновым низом. Они обнимались и мило улыбались в камеру.

"В этом году уже в первый класс", - подписал фото Ткач.

"Папина доця", "Принцесса", "Пупсики", "Звезда", "Вы супер", "Лапочка дочка", - пишут поклонники в комментариях.

Чем известен Юрий Ткач:

Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Лига смеха" и "Игры приколов".

В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актёром в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, который в то время баллотировался в президенты Украины.

Также он принимал участие в танцевальном шоу "Танцы со звездами", где его партнершей была хореограф Илона Гвоздева. Вместе они дошли до седьмого эфира, но победителями так и не стали.

Кроме того, Юрий участвовал в шоу-пародий "Липсинк баттл". Там он больше всего запомнился пародией на украинскую певицу Тину Кароль.

У Ткача есть супруга Виктория, с которой они воспитывают дочь Елизавету.

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Автор: Диана Могилевич