Лили Коллинз впервые вышла замуж.

Американская актриса Лили Коллинз вышла замуж за сценариста и режиссера Чарли Макдауэлла. Церемония бракосочетания состоялась в лесу.

Лили предстала в роскошном кружевном платье со шлейфом и фате, а Чарли - в черном смокинге и белой рубашке с бабочкой. Они позировали возле вековых деревьев, нежно обнимались и целовались.

"Я всегда хотела быть только твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга всем. Я люблю тебя больше жизни", - написала Лили в своем инста-блоге.

"Я женился на самом щедром, внимательном и красивом человеке, которого когда-либо знал. Я люблю тебя, Лили", - ответил ей Чарли.

Напомним, в сентябре 2020 года пара объявила о помолвке. И уже через год они официально поженились.

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Автор: Диана Могилевич