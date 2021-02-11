Певица еще год назад стала жертвой мошенников, но узнала об этом только сейчас.

Украинская певица Злата Огневич в Instagram рассказала, что стала жертвой мошенников.

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Девушка появилась перед поклонниками вся в слезах. Она рассказала, что еще год назад она стала жертвой мошенников. Тогда неизвестный человек выманил у одного известного украинского бренда пять тысяч долларов за рекламу на страничке Златы. Сделал он это от ее имени и от имени ее команды. Но правда вскрылась только сейчас.

"Это просто колоссальный удар по моей репутации, по репутации моей команды и я вам точно обещаю, что я найду эту сволочь и заставлю ответить за свой поступок", - сказала Злата.

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Автор: Диана Могилевич