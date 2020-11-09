Прощание со Жванецким состоится 9 ноября.

Похороны писателя и сатирика Михаила Жванецкого пройдут 9 ноября.

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Как сообщил представитель артиста Олег Сташкевич, церемония прощания будет закрытой для поклонников. Об этом сообщает ТАСС.

"Прощание с Михаилом Михайловичем состоится 9 ноября, церемония будет закрытой для поклонников, присутствовать будут самые близкие", - сказал Сташкевич.

Он пообещал огласить место похорон Жванецкого сразу после церемонии.

Смерть Жванецкого: что известно

Известный сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Ему было 86 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известие о смерти известного сатирика Михаила Жванецкого и выразил соболезнования всем, кто его любил и знал.

Причиной смерти известного сатирика Михаила Жванецкого стала "болезнь".

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Автор: Ольга Робейко