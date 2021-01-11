Жизель засветила растяжки / instagram.com/giizeleoliveira
Популярная модель Жизель Оливейра опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке девушка позирует в раздельном купальнике. Интересно, что вместо бюстгальтера девушка подобрала топик. На снимке Жизель позировала, сидя у моря на одном колене.
К камере она повернулась таким образом, чтобы было видно ее ягодицы. При этом у молодой девушки есть растяжки, от которых, на самом деле, избавиться практически невозможно.
Жизель засветила растяжки / instagram.com/giizeleoliveira
Кто такая Жизель Оливейра:
- Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия
- Она успела засветиться как ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 и даже Moschino
- Ее активно продвигает журнал MAXIM
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