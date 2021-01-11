Жизель Оливейра показала фото с отдыха.

Популярная модель Жизель Оливейра опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке девушка позирует в раздельном купальнике. Интересно, что вместо бюстгальтера девушка подобрала топик. На снимке Жизель позировала, сидя у моря на одном колене.

К камере она повернулась таким образом, чтобы было видно ее ягодицы. При этом у молодой девушки есть растяжки, от которых, на самом деле, избавиться практически невозможно.

Кто такая Жизель Оливейра:

Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия

Она успела засветиться как ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 и даже Moschino

Ее активно продвигает журнал MAXIM

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Автор: Диана Могилевич