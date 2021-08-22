Лилия Яма устроила себе мини-фотосессию.

Супруга украинского хореографа и судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы Лилия устроила себе мини-фотосессию на берегу моря.

Девушка предстала в соблазнительной позе, стоя на коленках. При этом она надела купальник и платье в сетку со стразами. Лилия томно смотрела в камеру, что добавило фото большей сексуальности.

"Сегодня я русалка. Я создаю волны", - подписала фото Лилия.

"Мяу! Как в год нашей встречи. Один в один", - прокомментировал фото Влад Яма.

Отметим, у Лилии прекрасная фигура. В своем Instagram супруга Влада Ямы часто делится видео со своих тренировок в спортзале. Также девушка придерживается правильного питания, поэтому и не странно, что она обладает подтянутой фигурой.

"Жги! Очень красиво", "Невероятная", "Вы украсите собой любую обложку", "Вы не только волны создали, но и слюни", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич