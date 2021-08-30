Алеся Бацман показала фото с моря.

Супруга украинского телеведущего Дмитрий Гордона - Алеся Бацман - опубликовала в Instagram новую фотографию с летнего отпуска.

Девушка позировала на берегу моря в черном слитном купальнике, который идеально подчеркнул ее роскошную грудь. Также Алеся выставила свои стройные ножки.

"В места, которые манят, надо возвращаться", - подписала фото Бацман.

"Какая же вы красотка", "Вы - супер", "Очень красиво и умиротворенно", "Как девочка", "Ноги от ушей", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич