По мнению пользователей сети, сейчас у певицы заметно увеличились губы и изменилась форма лица.

58-летняя советская и российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые вышла в свет за долгое время.

Певица появилась на вечеринке White Party журнала "Кинорепортер", приуроченной к ММКФ. Об этом сообщает Super.ru и публикует соответствующие фото.

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"Джокер на минималках😢 Да простит меня Жанна", "П**дец", "Жесть, какой она стала...", "Её Моисеев укусил?", "Что за ужас?", - пишут в сети в комментариях под фото исполнительницы.

Журналисты напоминают, что в последний раз публика видела Жанну в феврале 2020-го в эфире шоу Максима Галкина "Музыкалити".

Как Агузарова выглядела до пластики

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Автор: Ольга Робейко