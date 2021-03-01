"Бордерлайн" - седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры и первый за восемь лет.

Музыкант Лео Лугански обвинил российскую рок-певицу Земфиру в плагиате обложки ее нового альбома «Бордерлайн».

Читайте такжеЗемфира заразилась коронавирусомУ себя на странице во «ВКонтакте» Лео Лугански еще 26 февраля (сразу после выхода альбома) опубликовал коллаж из двух обложек. Однако, внимание на это обратили только сейчас.

Музыкант указал на то, что практически аналогичная обложка была у его сингла, который он выпустил еще в 2019 году.

«Рекламная пауза», - подписал он коллаж.

Сингл Лугански называется Brdrline. Это слово, как и у Земфиры, написано на черном фоне и зачеркнуто.

Скандал на концерте в Вильнюсе

В 2016 году на концерте в Вильнюсе Земфира с матом попросила фанатов из Украины убрать желто-голубой флаг.

В связи с этим в сети разгорелся скандал.

Позже певица объяснила, что нормально относится к Украине, но тогда у нее должны были состояться концерты в РФ и она не хотела, чтобы к ней возникали какие-то вопросы.

Новый альбом Земфиры: что известно

«Бордерлайн» - седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры и первый за восемь лет.

Предыдущая работа - «Жить в твоей голове» - вышла в феврале 2013 года.

Всего в альбоме 12 треков, в том числе «Остин», клип на который был выпущен неделю назад, и впервые представленный еще весной 2020 года «Крым».

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Автор: Катерина Шварц