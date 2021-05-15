Музыкант опубликовал стихотворение.

Украинский музыкант Дзидзьо, который разводится с женой Ярославой (более известна как SLAVIA), намекнул на ложь супруги после ее последнего интервью.

Читайте также"Я сделала все, что могла": жена Дзидзьо впервые прокомментировала развод с певцомВ своем Instagram артист опубликовал загадочное поэтическое сообщение.

«Прикрилась чистотою підлість. І вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка. Так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить. А я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда – гірша за брехню», - написал он.

Стих Дзидзьо сопроводил снимком, на котором изображен с наручниками и цепью в лесу.

В интервью Ярослава прокомментировала, изменял ли ей муж и поделилась некоторыми подробностями их отношений.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц