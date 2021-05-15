Украинский музыкант Дзидзьо, который разводится с женой Ярославой (более известна как SLAVIA), намекнул на ложь супруги после ее последнего интервью.
Читайте также"Я сделала все, что могла": жена Дзидзьо впервые прокомментировала развод с певцомВ своем Instagram артист опубликовал загадочное поэтическое сообщение.
«Прикрилась чистотою підлість. І вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка. Так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить. А я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда – гірша за брехню», - написал он.
Стих Дзидзьо сопроводил снимком, на котором изображен с наручниками и цепью в лесу.
В интервью Ярослава прокомментировала, изменял ли ей муж и поделилась некоторыми подробностями их отношений.
Вас также могут заинтересовать новости
- Певец Дзидзьо и певица Славия разводятся после 20 лет вместе (видео)
- "Неприятно и больно": экс-жена Дзидзьо рассказала о его флирте с Цибульской
- "Я разочаровалась в семье": экс-жена Дзидзьо узнала о разводе из СМИ
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram