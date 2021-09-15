Гордон вместе с женой и детьми отдыхал в солнечной Испании.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон отдыхал в Испании вместе со своим супругой Алесей Бацман и их совместными детьми.

По приезду супруги уже успели поделиться подробностями своего отдыха. По словам Алеси, они не только отдыхали и купались, но и работали.

"Если это можно вообще назвать отдыхом. Это было буквально несколько дней. Но когда мы отдыхали, мы еще и работали", - сказала Алеся.

Украинская певица Наталья Могилевская поинтересовалась, не работали ли они еще над одним ребенком. На что Алеся в шутливой форме ответила, что они работали друг над другом.

Также Гордон и Бацман скоро будут праздновать годовщину свадьбы. На вопрос как они будут отмечать этот день, Бацман сказала, что с таким мужем у нее каждый день как праздник.

Читайте также 19-летнюю Билли Айлиш высмеяли за сходство с Ириной Аллегровой (фото) Кто такой Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон - украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" и основатель одноименного издания.

Также Гордон является обладателем двух "Золотых кнопок YouTube" за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". Кроме того, он был депутатом Киевского городского совета в период с 2014 по 2016 года.

За свою журналистскую карьеру Гордон записал более 1000 интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, режиссёрами, общественными деятелями, спортсменами и т. д.

Известно, что у него было четыре жены. От первого брака у него есть 29-летний сын Ростислав, от второго брака - 26-летний сын Дмитрий, от третьего брака - 22-летняя дочь Елизавета и 20-летний сын Лев, от четвертого брака с Алесей Бацман - 9-летняя дочь Санта, 5-летняя дочь Алиса и 2-летняя дочь Лиана.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич