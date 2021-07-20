Изабель Гулар обладает роскошным телом.

Бразильская супермодель Изабель Гулар поделилась на своей страничке в соцсети Instagram ярким и сочным фото.

В кадре Изабель лежит на шезлонге спиной к камере. На девушке только лишь желтые трусики, которые едва прикрывают ее ягодицы. Также Гулар надела солнцезащитные очки.

Стоит отметить, что в своем блоге модель пропагандирует правильное питание, спорт и отдых. Поэтому и не странно, что девушка обладает роскошной фигурой.

"Поджаренная с одной стороны", - подписала фото Изабель.

Кто такая Изабель Гулар:

Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия. Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret.

В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью. Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire.

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Автор: Диана Могилевич