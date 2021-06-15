Финалистка 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Юлия Бельченко рассказала, был ли у нее секс на одном из свиданий с главным героем Михаилом Заливаком.
Так, в инста-сториз девушка ответила на вопрос одного из своих подписчиков. По ее словам, секса на проекте не было.
"Друзья, я рассказывала человеку про судочки и гречку. Какой секс?" - ответила Юля.
Отметим, что Юля была финалисткой вместе с экс-супругой Андрея Богдана Анной. Несмотря на глубокую связь с Мишей, Юле все же не удалось получить заветное кольцо и услышать от Заливако признание в любви. Так, главный герой выбрал Анну Богдан и сейчас пара вместе живет.
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