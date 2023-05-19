Кулинарный блогер не смогла терпеть тот хейт, который развернули против ее шоу в сети.

Российская телеведущая Юлия Высоцкая нарвалась на неожиданный хейт. Связан он с ее старыми выпусками кулинарного шоу, где она, позиционируя себя настоящим мастер-шефом, готовила, мягко говоря, не очень удачные блюда. Например, у нее что-то постоянно подгорало или выглядело совсем не аппетитно.

В соцсетях люди начали массово распространять отрывки из программы "Едим дома", за которые Высоцкой сегодня, похоже, стало стыдно.

19 мая стало известно, что жена режиссера Андрея Кончаловского покинула территорию РФ. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал "Светские хроники".

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"Юлия Высoцкaя улeтeлa из Poссии нa фoнe тpaвли в сeти из-зa кулинapных нeудaч. Пoпуляpнaя телеведущая нe выдepжaлa шквал критики из-за неудачных блюд и покинул Россию. Жeнщинa считaeт нeспpaвeдливым тaкoe oтнoшeниe к сeбe", - сказано в источнике.

Отметим, в последние годы Высоцкая не так активно снималась. Ее карьера телеведущей постепенно начала идти на спад после аварии в 2013 году, когда пострадала их с Кончаловским дочь.

Некоторое время Высоцкая вообще не появлялась на публике, а потом лишь изредка радовала фолловеров выходами в свет.

Также УНИАН писал, в каком состоянии сегодня дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского.

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