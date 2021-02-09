Фанаты Юлика заметили его сходство с Дэниэлом Рэдклифом.

В социальной сети TikTok поклонники украинского шоумена Юлика заметили его сходство с главным героем "Гарри Поттера" Даниэлем Рэдклифом. Соответствующий комментарий появился под одним из видео артиста.

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"Гарри?.. А с каких пор ты живешь в Украине?"- написал один из пользователей соцсети.

Сам Юлик заверил, что такие сравнения звучат все чаще, и он лишь в этом случае может улыбаться.

Также ранее шоумен в своем Instagram выставлял шуточный пост, на котором видно, что во время стрижки барбер сделал ему шрам, который был у главного героя в фильме "Гарри Поттер".

Кто такой Юлик:

Юлик - украинский певец, телеведущий музыкального хит-парада "One Muz", радиоведущий проекта "JLK party" на FM, саундпродюсер и композитор

Он является экс-участником коллектива DZIDZIO

Артист занимается DJ-ингом, создает авторские треки, а также сотрудничает с украинскими артистами

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Автор: УНИАН