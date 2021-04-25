Юлик поделился впечатлениями от работы с известными украинскими артистами.

Украинский композитор и саунд-продюсер Юлик рассказал, как ему работалось в команде Павла Зиброва и многих других звезд.

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"Работать с людьми, которые отдаются на полную и получили всенародную любовь - это тот стимул, который не купишь за деньги. Это главная мотивация, которая заряжает как батарейка. Горжусь сотрудничеством с Dzidzio, Павлом Николаевичем Зибровым, Ириной Билык, Натальей Валевской, Мариной Одольской, Андреем Залиско и многими другими артистами. Люблю создавать звук, который потом будет звучать из каждого приемника, можно сказать отовсюду. Хотя, признаюсь что после н-го количества прослушиваний слышать свою работу на радио довольно не привычно", - рассказал Юлик.

Но самой необычным сотрудничеством он назвал работу с Зибровым.

"Ну, одним из самых невероятных сотрудничеств, считаю, работу с Павлом Зибровым. Уже два его абсолютных хита "Усы-бренд" и "Девушка XL" с музыкой моего авторства. Это большая честь работать с таким артистом, искренний не только душой, но и своими песнями. До этого я писал музыку для кинофильмов, делал рекламные ролики различных брендов. И вот в 2020 году, когда приехал из Австрии, начал создавать песни не для себя, а для топовых артистов. Не только музыка, но и слова, в основном лирического характера. Уже более 10 песен написаны, половина из них скоро зазвучит в репертуаре артистов, имена которых, к выходу песен разглашать не могу", - подытожил Юлик.

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Автор: Диана Могилевич