Известную модель жестоко избили почти до потери сознания: шокирующие подробности (фото)

Ясмин Сесилия показала шокирующие фото.

Известная модель Ясмин Сесилия опубликовала в Instagram шокирующие фотографии после своего избиения. Девушка устроила у себя в доме вечеринку, после которой на нее напал пьяный гость.

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По ее словам, по окончанию вечеринки она хотела, чтобы все разошлись по домам. Но один человек, которого она видео всего один раз, захотел остаться у нее. Когда он уснул у нее на диване, то девушка разбудила его и попросила пойти домой. Гость же не послушал ее и нагло заперся в ее комнате.

"Мне было страшно потому, что он все еще был у меня дома. Поэтому я все время говорила, что ему нужно уйти. Он открыл дверь и снова пошел в мою гостиную. Я начала кричать на него, что очень хочу, чтобы он ушел. Потом он потерял контроль и несколько раз ударил меня по лицу. Я сразу почувствовала, что у меня сломан нос, и я ничего не могу сделать, чтобы защитить себя. Он продолжал бить меня кулаками, пока я падала на пол. А когда я лежала на полу, он бил меня ногами по всему телу. Мне было так страшно, когда вся кровь залила моё лицо, и в этот момент я пополза в холл своей квартиры, где попросила соседей вызвать полицию. Парень подошел, сел со мной в коридоре и сказал, что это моя вина. Потому что я хотела, чтобы он ушел", - написала модель.

Полиция задержала пьяного гостя. В изоляторе он просидел 5-6 часов, по словам модели. Затем его выпустили на свободу. А она в свою очередь получила сотрясение мозга, у нее сломан нос и проблемы с глазом.

"Я чувствую себя дерьмом, но все же мне так повезло, потому что все могло закончиться намного хуже. Я хотела отдохнуть от социальных сетей, но я не позволю этому человеку разрушить мою социальную и личную жизнь. Так что я все еще живу своей жизнью. И мне очень больно, но я пытаюсь продолжать делать то, что делала. Карма добьется своего, и я предприму дальнейшие шаги для справедливости", - добавила Сесилия.

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Автор: Диана Могилевич