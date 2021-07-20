Рэпер выступит в Одессе на День независимости Украины.

Казахский рэпер, который живет и работает на территории России, Скриптонит также приедет в Одессу, чтобы отыграть концерт.

Так, выступление Скриптонита запланировано на 24 августа. Также артист хочет дать несколько концертов осенью в Харькове и Киеве. Отметим, стоимость билетов стартует от 800 гривен.

Напомним, вместе со Скриптонитом в Одессу приедут и другие опальные звезды - Ани Лорак и Светлана Лобода, а также российский рэпер Баста.

Стоит отметить, что ранее в интервью Юрию Дудю Скриптонит сказал, что при встрече сказал бы президенту РФ Владимиру Путину: "Респект". При этом такие его высказывания не мешают ему приезжать в Украину и зарабатывать на жителях нашей страны.

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Автор: Диана Могилевич