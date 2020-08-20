Владимир Остапчук снова женится: его возлюбленная сказала "да"

Известный телеведущий Владимир Остапчук в день годовщины знакомства со своей девушкой нотариусом Кристиной Горняк во время романтической прогулки на яхте по Босфорскому проливу сделал ей предложение руки и сердца.

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Ранее Кристина подарила любимому путевки в Стамбул, сообщила УНИАН пресс-служба шоумена.

“Кристина - идеальная женщина, она делает меня лучше, она вдохновляет на творчество, поступки, идеи, привносит в нашу жизнь позитивные эмоции и романтику. Я хотел сделать ей предложение красиво и по-особенному — она заслуживает именно этого. И поэтому решил сделать это ровно в 19:00 (время, когда 19.08.2019 года мы познакомились) на яхте посреди залива, в свете закатного солнца", - сказал Вова.