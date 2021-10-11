Блогерша рассказала, как попала в курьезную ситуацию.

Украинская блогерша и певица Анна Тринчер в инста-сториз рассказала, что у нее пропали деньги с банковской карты. Девушка вместе с мамой пришла в отделение полиции, чтобы написать заявление о краже средств.

Позже выяснилось, что она сама перевела зарплату своей сотруднице, а потом забыла об этом.

"Мне очень стыдно. Что у меня с памятью? Я смотрела свои переписки. Я действительно думала, что может забыла. Однако, совсем не могла вспомнить", - сказала Тринчер.

Также она добавила, что боится взлома карт, так как у ее знакомых неоднократно воровали деньги.

Кто такая Анна Тринчер

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа". Также девушка ведет свою страничку в Instagram и пользуется популярностью в TikTok.

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Автор: Диана Могилевич