Соня Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, сделала селфи, лежа на пляже на Гавайях.

Читайте такжеВнучка Софии Ротару в "леопарде" искупалась в солнечных лучахФото девушка опубликовала в своем Instagram.

Модель вместе со своим бойфрендом Денисом Жадановым устроила себе романтический отпуск.

На фото девушка демонстрирует свою стройную фигуру, позируя в бикини лежа на пляже.

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Автор: Иван Бойко