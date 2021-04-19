Соня Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve
Внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, сделала селфи, лежа на пляже на Гавайях.
Читайте такжеВнучка Софии Ротару в "леопарде" искупалась в солнечных лучахФото девушка опубликовала в своем Instagram.
Модель вместе со своим бойфрендом Денисом Жадановым устроила себе романтический отпуск.
На фото девушка демонстрирует свою стройную фигуру, позируя в бикини лежа на пляже.
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