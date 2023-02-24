Певица зачитала стихотворение Петра Маги.

Певица Оля Полякова "вмазала" президенту РФ Путину рифмой и сатирой. Звезда зачитала стихотворение о немощи кровавого диктатора.

Видео со стихотворением Полякова выложила в Instagram. Она отметила, что автор эмоционального произведения - телеведущий и поэт Петр Мага, который сейчас защищает Украину на фронте.

В стихотворении говорится о недавнем "шабаше", который Путин устроил в Москве на стадионе "Лужники". Как отмечает автор, во время этого действа у диктатора было "что-то не так с лицом".

Видео дня

Полякова эмоционально читала стихотворение и артистично обращалась к диктатору, которого автор называет "червем". Также в стихотворении высмеивается русский поп Кирилл. Автор метко показал ничтожество Путина и его нарративов.

"Это послание, по сути, червя, идущего ко дну. И тебя, товарищ Путин, мир послал, и уже давно", - закончила стихотворение Полякова.

В комментариях фанаты пишут, что уже давно не слышали столь меткого стихотворения о диктаторе. Ведь в нем демонстрируется вся российская пропаганда, которая только лжет и пытается выдавать желаемое за действительное.

Что пишут украинцы в комментариях:

"Так здорово звучите, скорей бы сбылось!"

"Слава нашей Родине! Всей нашей Украине! Победы и мира побыстрее"

"Это очень круто!"

"Стихотворение просто супер. Спасибо"

"Спасибо! Оля, искренняя благодарность за стихотворение, за все, что говорите откровенно. Сейчас такие публичные люди, как вы, должны все больше говорить обо всем, что беспокоит украинцев"

Напомним, ранее стало известно, кто из известных мужчин не вернулся в Украину после 24 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: