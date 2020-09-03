Кличко вышел на подиум / fashionweek.ua

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Один из модных показов был посвящен работникам муниципальных служб. Кличко показался людям в кожаной куртке с коротким рукавом, облегающих штанах карамельного цвета и черных ботинках. А дополнила образ кепка. 

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Автор: Диана Могилевич