Брат мэра Киева вышел на подиум.

Брат мэра Киева Владимир Кличко вышел на подиум украинской недели моды.

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Один из модных показов был посвящен работникам муниципальных служб. Кличко показался людям в кожаной куртке с коротким рукавом, облегающих штанах карамельного цвета и черных ботинках. А дополнила образ кепка.

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Автор: Диана Могилевич