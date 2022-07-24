Впервые они встретились в далеком 2006 году.

Украинский хореограф Влад Яма в интервью Славе Демину вспомнил, как познакомился с актрисой и телеведущей Русланой Писанкой.

"Мы были знакомы с 2006 года, когда увиделись на кастинге "Танцев со звездами". Это очень долгая история, но для меня "Танцы со звездами" начались с Русланы Писанки. Я должен был танцевать вообще с ней. В первом сезоне танцевали 8 звезд, у семи из них были партнеры, а для Руси не могли никого найти. У нас с ней были пробы вальса и она мне понравилась. Но меня тогда не взяли. Она мне сказала, что, по мнению продюсеров, я был для нее достаточно хлипкий. Нужен был кто-то более мощный. Но потом мы все же соревновались с ней в "Танцах". Она отлично танцевала", - рассказал Яма.

Он добавил, что в следующий раз они встретились через 15 лет в прямых эфирах шоу "Твой день".

"Тогда мы снова проходили кастинги. Руслана для меня - это женщина-энергия. Феерическая, яркая, всегда в хорошем настроении. Перед каждым эфиром "Твого дня", даже когда все волновались, она говорила: "Ребята, больше секса, начинаем!". Это одновременно и смешило, и расслабляло, и придавало уверенности", - добавил хореограф.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июля от рака умерла Руслана Писанка. Она до последнего скрывала свою болезнь. Звезда улетела в Германию на лечение, но ей стало хуже. Увы, ее жизнь оборвалась на 57 году жизни.

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