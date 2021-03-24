Виктор Сарайкин пытался отравиться.

Популярный актер Виктор Сарайкин, который сыграл в сериале "Слуга народа" рассказал, что хотел покончить жизнь самоубийством.

Читайте также"Холостячка" Ксения Мишина заразилась коронавирусом

Об этом сообщает ЖВЛ.

В 80-х годах после армии он не смог быстро найти работы. И однажды по пьяни он решился на самоубийство. Актер наглотался таблеток.

Но тогда его спас сын Матвей, который пришел домой и увидел отца лежащим на полу.

"Я выпил все таблетки. Я думал, я умру. Именно, когда Нина (жена Сарайкина, - УНИАН) приедет, - меня похоронят, выйдет замуж и будет жить счастливо. Я не буду ей мешать", - рассказал артист.

Кто такой Виктор Сарайкин:

Родился 6 апреля 1959 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье глухонемых

По окончании института был приглашён в Московский драматический театр на Малой Бронной, но продержался там всего пять дней, так как без прописки в Москве не имел права работать там. Пришлось перебираться в Киев, к родителям жены

Уже после того, как Виктор перебрался в Киев, его забрали на срочную службу в ряды Советской Армии, служба проходила в железнодорожных войсках

В 1995 году также совместно с женой перешёл в Киевский театр имени Леси Украинки

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич