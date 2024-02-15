Ламах признался, что в начале большой войны у него не было денег.

Известный украинский актер Евгений Ламах рассказал, что в начале полномасштабного вторжения у него не было сбережений, а поскольку кинопроизводство было на паузе, заработать денег он не мог.

Поэтому некоторое время ему пришлось буквально выживать. В интервью УНИАН он рассказал, каким сложным был тот период.

"Тогда вообще не за что было жить, потому что все средства я потратил на волонтерскую деятельность. Не было понимания, вернусь ли я на съемочную площадку, да и вообще в первые месяцы об этом не думал. Единственная мысль тогда: как не умереть", - говорит Ламах.

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Он добавил, что проекты были заморожены, будут ли новые – никто не знал. Поэтому он решил освоить новую профессию.

"Я должен был работать, чтобы помогать, донатить, потому что по-другому просто не могу. Поэтому решил освоить новую профессию и в 2022 году поступил на специальность медиа коммуникации и диджитал продакшен. Сейчас параллельно со съемками работаю в компании правильного питания, помогаю знакомым с проектом домедицинской помощи Save.Life_UA", - отметил актер.

К слову, сейчас он вернулся к сьемкам. Он сыграет одну из главных ролей в остросюжетном сериале "Друзья".

Чем известен Евгений Ламах

27-летний актер Евгений Ламах успел сняться в самых громких украинских кинокартинах: "Крути 1918", "Мирный-21", "Черкассы", "Иловайск 2014. батальон Донбасс", "Дом слово", "Между нами".

Кстати, фильм "Мирный 21" с его участием вошел в топ-10 на Netflix.

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