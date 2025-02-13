Известные львовские блогеры разыгрывают Maserati за донат в 300 гривен

В сети выложили видео, где известные львовские блогеры Наталья Куровская (Литвин), Саша Куровский, Андрей Корнелюк, а также офицер ВСУ Андрей Ткачук в специальном юмористическом скетче рассказывают о розыгрыше Maserati за донат в 300 грн. Как отмечается в описании, цель акции - собрать 10 млн. грн на дроны и технику для АЗОВа, ССО и других подразделений Сил обороны.

Организаторы сбора: полковник ВСУ, народный депутат Сергей Рудик, ОО "Робимо" волонтер Наталья Куровская (Литвин), офицер ВСУ Андрей Ткачук.

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Видео дня

"Не представляете, как трудно придумывать те идеи, когда это уже вероятно 10-я машина. Печально, что донаты идут слабо. Хотя это наоборот надо нам с вами, чтобы у военных было все. Делаем все для того, чтобы приблизить победу. Вместе сила!", - отмечает Наталья Литвин.

Полковник ВСУ Сергей Рудик добавляет:

"Наша команда уже разыграла около 10 авто. Стоимость некоторых - увеличили в 10-15 раз. Как результат: сотни дронов, РЭБов и многое другое, чего сейчас так не хватает в армии. Поэтому, я передал на акцию свою полуторагодичную зарплату, чтобы собрать 10 млн. для Сил обороны. Призываю народных депутатов присоединяться. Передайте волонтерам часть своих автомобилей и с их помощью средства на покупку техники для Сил обороны увеличатся кратно".

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